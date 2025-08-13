Общество

ТОСы Псковского района благоустроили братские захоронения и воинские мемориалы

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы ТОСы Псковского района благоустроили братские захоронения и воинские мемориалы. Об этом сообщили глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ Telegram-канал

«Порядок и уход за памятными местами осуществляется на постоянной основе, однако с течением времени требуются более серьезные работы. Два ТОСа Карамышевской волости совместно с Администрацией сельского поселения в рамках проектов позаботились о сохранении памяти об участниках Великой Отечественной войны», - рассказала она.

Также на средства гранта ТОС «Большое Загорье» организовали работы на трех братских захоронениях на территории местного гражданского кладбища. Произвели выравнивание грунта, укладку геотекстиля и тротуарной плитки, покраску оградки, высадку туй, обработку периметра гербицидами от сорняков. Сумма средств, полученных в рамках регионального гранта, - 265 тысяч рублей, местный бюджет софинансировал в размере 13 тысяч рублей.

ТОС «Богородица» благоустроил два воинских захоронениях, расположенных в населенных пунктах Лиственка и Ручьи-2. На территории захоронений был выровнен грунт, уложен геотекстиль и тротуарная плитка, а периметр обработан от сорняков. Средства в размере 167 тысяч рублей получены в рамках областного конкурса грантов, местный бюджет вложил 8,5 тысяч.