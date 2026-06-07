Фонд «Земляки» восстанавливает сгоревший дом многодетной семьи в Порховском округе

В апреле в Порховском округе у многодетной семьи полностью сгорел дом. Сейчас за счет средств фонда взаимопомощи «Земляки» уже подготовили основание под строительство нового, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: Александр Козловский / Max

«В один момент люди остались без крова и привычного уклада жизни, фактически начав все с чистого листа. Семья не опустила руки и приняла решение заказать готовый дом, чтобы как можно скорее восстановить жилье и вернуться к нормальной жизни. В такой ситуации особенно важна поддержка», — комментирует Александр Козловский.

Фонд взаимопомощи «Земляки» оказал семье адресную помощь. За счет средств фонда были приобретены песчано-гравийные материалы, необходимые для подготовки основания под строительство, а также оплачены услуги перевозчика для доставки груза.



«Спасибо всем, кто помог и продолжает помогать семье!» — отмечает Александр Козловский.