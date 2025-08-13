Общество

Учителя назвали основные причины увольнения из школы

Основной причиной увольнения педагогов остается разрыв между ожиданиями и реальностью условий работы, а также низкая зарплата.

Среди иных причин ухода из школы учителя назвали необходимость заниматься имитацией деятельности — заполнять ненужные отчеты и проходить фиктивные курсы, сообщили в независимом профсоюзе «Учитель». Также педагоги сетуют на высокую нагрузку и усталость от постоянных нововведений, пишут «Известия».

«Педагоги старшего возраста чаще увольняются из-за неуважения к профессии педагога в обществе. Молодые в большей степени недовольны тем, что руководство не уважает работников и в школе плохая психологическая атмосфера, а также чаще жалуются на выгорание», — сообщили в профсоюзе.

О несоответствии зарплаты объему работы заявляет почти четверть бывших сотрудников школ, добавил основатель и генеральный директор платформы Dream Job Борис Курбатов. Заявленная ставка и фактическая занятость нередко отличаются, указал он.

«Среди других факторов, подталкивающих учителей к смене места работы, — взаимодействие с родителями и учениками. Для учителей давление или агрессия с их стороны нередко становится серьезным стресс-фактором, особенно при недостаточной поддержке от администрации», — отметил он.

Также на желании педагогов уволиться сказывается неудобный график с занятостью в выходные и высокая бюрократическая нагрузка.