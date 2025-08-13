Псковcкая обл.
Общество

Задолженности за ЖКУ обсудили в Островском районе

14.08.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Глава Островского района Дмитрий Быстров провел рабочую встречу с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Максимом Бастрыгиным. Об этом глава района сообщил в своем Telegram-канале. 

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

На встрече обсудили переход на электронную систему исполнительных производств. Муниципалитета это касается в части предприятий жилищно-коммунального хозяйства и задолженности потребителей за ЖКУ.

«Вопрос, безусловно, важный. Новая система может помочь более эффективно бороться с неплательщиками. Недоимки за поставленные населению ресурсы негативно влияют на финансовое состояние наших предприятий ЖКХ, необходимо совершенствовать способы борьбы с недобросовестными пользователями услуг», - рассказал Дмитрий Быстров.

Кроме того, на встрече обсудили текущие вопросы взаимодействия районной администрации и управления ФССП по региону.

