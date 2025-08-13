Общество

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Псковском районе 20 сентября

20 сентября в Псковском районе состоится 25-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Четверть века ежегодно это мероприятие поддерживает наших сельхозтоваропроизводителей, жителей района и областной столицы, обеспечивая доступ к сбыту и приобретению овощей и фруктов, мясо-молочной продукции, хлебобулочных изделий и рыбы, саженцев и цветов – всего того, чем славятся фермеры, производственники и дачники на нашей земле», - рассказала она.

Заявки на участие принимаются с 20 августа по 16 сентября в районном комитете по сельскому хозяйству. Адрес: улица Школьная, 26, кабинет 16 (с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00). Телефоны: 8 (8112) 29-31-09 и 8 (8112) 29-31-37. Участие в ярмарке бесплатное.

Ярмарка состоится на парковке у ТДЦ Fjord Plaza в деревне Борисовичи на улице Завеличенской, 23.

Дата: 20 сентября, торговля с 8.00 до 15.00.

«Ждем всех желающих, встретим хорошей концертной программой!» - пригласила Наталья Федорова.