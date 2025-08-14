Общество

Старый водопровод меняют на улице Любы Богомоловой в Локне

На улице Любы Богомоловой в Локне меняют старый водопровод. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Иван Белугин / Telegram

Реализация важного проекта началась с инициативы активных жителей: ТОСовцы выиграли региональный грант и получили средства на проведение работ. Локнянское ЖКХ подключилось, чтобы помочь заменить трубы и проконтролировать техническую часть.

Проблема была серьёзная — постоянные утечки, перебои с водой. Однако совместными усилиями удалось привлечь дополнительные ресурсы и начать действовать. Когда водопровод будет закончен, сверху уложат новый асфальт, рассказал Иван Белугин.

«И это не единственный пример. В Загорье сейчас ремонтируют местную скважину — тоже по инициативе ТОС. Всё это — результат работы неравнодушных людей, которые любят свой край и готовы вкладываться в общее дело!» - заключил глава округа.