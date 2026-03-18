«Титан-Полимер» увеличил продажи БОПЭТ пленки на 20% по итогам 2025 года

По итогам 2025 года завод «Титан-Полимер» увеличил объем продаж БОПЭТ пленки на 20%, продемонстрировав уверенный рост относительно показателей предыдущего года. Объемы экспорта выросли на 19%, подтвердив высокий спрос на продукцию завода среди зарубежных партнеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Основной спрос на продукцию предприятия сформирован сегментом гибкой упаковки, на который приходится более 90% реализации. Наибольшим спросом пользуются пленки с химическим покрытием, прозрачные и металлизированные пленки с твист-эффектом.

Рост спроса обусловлен расширением сфер применения материала и его технологическими свойствами, включая устойчивость, долговечность и соответствие требованиям к упаковочным решениям. БОПЭТ пленка применяется в производстве упаковки для продуктов питания, косметики и фармацевтической продукции благодаря сочетанию барьерных, прочностных и эксплуатационных характеристик.

Предприятие продолжает развитие производственных мощностей и технологической базы для обеспечения стабильных поставок на внутренний рынок и экспорт.

«Сегодня наше предприятие выпускает более 15 видов пленки – прозрачную и металлизированную с коронной и химической обработкой поверхности, в большом диапазоне толщин от 8 до 50 мкм, а также пленки с твист-эффектом. Этот материал обладает уникальным набором свойств, которые делают его универсальным решением для многих отраслей – от пищевой промышленности до фармацевтики, что создает большой потенциал по замещению других видов материалов и открывает перед нами огромные возможности для дальнейшего роста и укрепления позиций на отечественном и внешнем рынках», - отметил коммерческий директор завода «Титан-Полимер» Максим Филиппов.
