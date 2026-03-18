«Титан-Полимер» увеличил продажи БОПЭТ пленки на 20% по итогам 2025 года

По итогам 2025 года завод «Титан-Полимер» увеличил объем продаж БОПЭТ пленки на 20%, продемонстрировав уверенный рост относительно показателей предыдущего года. Объемы экспорта выросли на 19%, подтвердив высокий спрос на продукцию завода среди зарубежных партнеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Основной спрос на продукцию предприятия сформирован сегментом гибкой упаковки, на который приходится более 90% реализации. Наибольшим спросом пользуются пленки с химическим покрытием, прозрачные и металлизированные пленки с твист-эффектом.

Рост спроса обусловлен расширением сфер применения материала и его технологическими свойствами, включая устойчивость, долговечность и соответствие требованиям к упаковочным решениям. БОПЭТ пленка применяется в производстве упаковки для продуктов питания, косметики и фармацевтической продукции благодаря сочетанию барьерных, прочностных и эксплуатационных характеристик.

Предприятие продолжает развитие производственных мощностей и технологической базы для обеспечения стабильных поставок на внутренний рынок и экспорт.