Родственников получившего медаль красноармейца ищут в Псковской области

Родственников красноармейца Степана Реброва ищет в Псковской области региональная общественная поисковая военно-патриотическая организация «Феникс».

«Нашими друзьями-поисковиками на местности найдена медаль «За боевые заслуги». Данная медаль принадлежит следующему воину Красной Армии: Ребров Степан Александрович, 1898 года рождения, родился и проживал по адресу: Ленинградская область, Пожеревицкий район, Жедрицкий сельсовет, деревня Клишиха (в данное время — Псковская область, Дедовичский район, Пожеревицкая волость). Обращаюсь за помощью в поисках родственников указанного воина Красной Армии — для того, чтобы медаль передать родственникам воина — в их домашний архив», -  сообщили ПЛН в «Фениксе».

Связаться с поисковиками можно по телефону: +7 (900) 65 20 620).

