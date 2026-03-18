Александр Козловский: Воссоединение Крыма и РФ — это символ силы духа и единства

Воссоединение Республики Крым и города-героя Севастополя с РФ является символом силы духа, национального единства и исторической правды. Такое мнение в своем поздравлении в Telegram-канале высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
«Сегодня мы отмечаем особую дату — 12-летие со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Это не просто календарный день — это символ силы духа, национального единства и исторической правды. В 2014 году жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор: они взяли ответственность за будущее в свои руки и открыто заявили всему миру, что их дом, культура и сердца навсегда связаны с Россией», - сообщил Александр Козловский.
Он отметил, что за эти годы регион прошел масштабный путь развития: построен Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэровокзальный комплекс в Симферополе. Продолжается работа по государственной программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, продленной до 2030 года.
«В рамках Народной программы "Единой России" капитально ремонтируются и строятся школы, больницы, объекты культуры и спорта, благоустраиваются скверы, набережные и детские площадки. Сегодня партийцы и активисты "Молодой Гвардии Единой России" в регионах проводят флешмобы, концерты, автопробеги, разворачивают флаги, а в школах проходят открытые уроки. Дорогие друзья, поздравляю всех с этой важной датой! Пусть гордость за нашу страну и единство народа вдохновляют на новые свершения», - добавил Александр Козловский.