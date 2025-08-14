Общество

Михаил Ведерников о срабатывании сирены: Поводов для беспокойства нет

Система оповещения населения в Пскове работает в штатном режиме, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, комментируя ложное срабатывание сирен в областном центре 14 августа.

«Уважаемые жители и гости города Пскова! Причиной срабатывания системы оповещения населения, закономерно вызвавшей тревогу у граждан, стало непроизвольное срабатывание оборудования при проведении инженерно-технических работ. Поводов для беспокойства нет! Технические неполадки на оборудовании в настоящий момент уже устранены, система оповещения населения работает в штатном режиме!» - написал глава региона.

Напомним, о срабатывании сирены сообщили из центра города и с Запсковья.