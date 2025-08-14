Общество

79% абитуриентов пользовались «Госуслугами» при поступлении в университет - Минцифры России

Более 1,1 миллиона человек или 79% при поступлении в вуз воспользовались возможностью подать документы через портал «Госуслуги». Об этом сообщает Минцифры России.

«Всего за время основного этапа приемной кампании порталом воспользовались более 1,1 млн человек, это 79% всех поступающих», - рассказали в министерстве.

Традиционно самым популярным направлением у поступающих на бюджет с помощью «Госуслуг» стало IТ.

Кроме того, абитуриенты при помощи портала работали с более чем 3,3 миллиона заявлений, отправили почти 650 тысяч согласий о зачислении и получили более 400 тысяч уведомлений о поступлении. Более 74% абитуриентов на «Госуслугах» выбрали очную форму обучения, 16,3% - заочную, а 9% - очно-заочную. Кроме IТ, на бюджет абитуриентами выбирались направления «Экономика и управление», «Образование и педагогические науки», «Образование и педагогические науки», «Машиностроение», а также «Клиническая медицина», пишет ТАСС.

Больше всего абитуриентов пользовались «Госуслугами» в Ямало-Ненецком автономном округе, Новгородской, Кировской и Калининградской областях, а также в Карелии.

«Приемная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается. В некоторых вузах еще принимают заявления на платные программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Туда, где бюджетные места не заполнены, с 12 августа идет допнабор», - заключили в Минцифры.