Общество

Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших

В России с 1 сентября вступает в силу новый порядок, по которому наследникам до принятия наследства не будут начислять неустойку, пени и штрафы на сумму долга умершего, рассказал младший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Егор Курочкин.

«С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок, регулирующий обращение с долгами умерших заемщиков в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.07.2025 № 246-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". Закон устанавливает, что до принятия наследства наследниками, но не более шести месяцев с момента открытия наследства финансовые организации не вправе начислять неустойку, пени или штрафы на сумму долга умершего», — рассказал Курочкин.

Юрист объяснил, что наследники получают время на оформление прав, не сталкиваясь параллельно с ростом задолженности по кредитам, которые они, возможно, даже не приняли. Он подчеркнул, что норма действует при любом виде потребительского кредита: ипотека, автокредиты и иные обязательства, пишет РИА Новости.

«Банк или иная кредитная организация обязаны прекратить начисление санкций автоматически с момента, когда установлен факт смерти заемщика и открыто наследственное дело. При этом право на начисление процентов по основной сумме долга сохраняется — речь идет именно о дополнительных санкциях за просрочку. Если на имущество умершего оформлен залог, кредитор не вправе до принятия наследства в одностороннем порядке инициировать обращение взыскания», — пояснил Курочкин.

Он подчеркнул, что любые действия по продаже заложенного имущества допустимы лишь при наличии решения суда. По его словам, это правило исключает случаи, когда, например, находящаяся в ипотеке квартира может быть выставлена на торги до завершения наследственной процедуры.

«По истечении льготного периода, если наследство принято, обязательства переходят на наследников — но уже в том объеме, в каком они существовали на момент окончания льготного периода. Наследники должны будут выплатить долг, но без искусственно увеличенных санкционных начислений», — предупредил Курочкин.

Если наследство не принято, кредитор вправе обратиться в суд или к нотариусу для поиска других законных механизмов возврата задолженности, заключил он.