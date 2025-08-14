Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Вымирающие жанры, медиадинозавры и свежая кровь

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Олег Добрынин вспоминают 90-е годы прошлого века и первое десятилетие века нынешнего, когда профессия журналиста была в почете и расцветали все жанры журналистики. Обмениваются мнениями о том, почему из региональной журналистики практически исчезли любая аналитика и публицистика (в том числе фельетоны). Высказывают мнение о том, спасет ли журналистику вливание свежей крови?