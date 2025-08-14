Общество

День картофельного поля Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

14 августа на базе хозяйства в Печорском районе Псковской области прошел День картофельного поля — в честь сельхозкультуры, которую нередко называют «вторым хлебом». Среди участников мероприятия - производители не только из псковского региона, но и также из Ленинградской и Новгородской областей.

Гости праздника — аграрии — смогли познакомиться с новинками науки и техники в сфере АПК, а также с новыми сортами картофеля, устойчивыми к любым погодным условиям.

Подробнее - в фоторепортаже Марины Игнатьевой.