Сельскохозяйственная ярмарка в Пушкинских Горах сменит локацию из-за ремонта дорог

Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень - 2026», которая состоится 12 сентября, в этом году пройдет в зоне отдыха «Борок» и на прилегающей к ней территории по улице Ленина от памятника Александру Пушкину до магазина «Цветочная избушка». Это связано с ремонтом дороги и тротуаров на традиционном месте проведения мероприятия, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в Мах.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах

Вопросы организации ярмарочного пространства осенней сельскохозяйственной ярмарки обсудили сегодня на районном оргкомитете.

«Подготовка и проведение ярмарки - это комплекс вопросов по организации торговых пространств сельхозтоваропроизводителей, обеспечение охраны общественного порядка и культурно-развлекательных мероприятий, чтобы наши жители и гости смогли приобрести вкусную продукцию, товары фермерских хозяйств и частных подворий, порадовать себя развлекательной программой, весело и интересно провести субботний выходной!» - отметила Оксана Филиппова.

Глава муниципалитета также обратила внимание, что на время проведения ярмарки будет прекращено движение транспора на автомобильной дороге общего пользования регионального значения, где будет проходить торговля:

«Учитывайте это, планируя свой предстоящий субботний день! Свои личные транспортные средства рекомендуем оставлять на стоянке возле улицы Восточная или на территории, прилегающей к зданию администрации района. На стоянке напротив магазина "Цветочная избушка" будет находиться грузовое такси, которым вы сможете воспользоваться, если вам нужна доставка по поселку».

В центре развлекательной программы - народный коллектив уличного театра «Кавардак» из Опочки, лотерея, интересные фото-зоны и мастер-классы. Пришедших на ярмарку угостят ухой по-пушкиногорски, которую будут готовить в присутствии посетителей.

Оксана Филиппова также отметила, что на сегодняшний день на участие в ярмарке продолжают заявляться сельхозтоваропроизводители с разных муниципалитетов области, которые готовы представить широкий ассортимент продукции: мясной, молочной, рыбной, хлебобулочной, овощей и фруктов, саженцев и многое другое.

Желающие принять участие в торговле могут обратиться в комитет по имуществу, туризму, земельным отношениям и сельскому хозяйству администрации округа (улица Ленина дом 6, кабинет N38), по телефону: 8(81146) 21570 или электронной почте: pushgory@reg60.ru

Открытие ярмарки состоится в 10:00.