Сельскохозяйственная ярмарка в Пушкинских Горах сменит локацию из-за ремонта дорог

Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень - 2026», которая состоится 12 сентября, в этом году пройдет в зоне отдыха «Борок» и на прилегающей к ней территории по улице Ленина от памятника Александру Пушкину до магазина «Цветочная избушка». Это связано с ремонтом дороги и тротуаров на традиционном месте проведения мероприятия, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в Мах.
Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах
Вопросы организации ярмарочного пространства осенней сельскохозяйственной ярмарки обсудили сегодня на районном оргкомитете.
Глава муниципалитета также обратила внимание, что на время проведения ярмарки будет прекращено движение транспора на автомобильной дороге общего пользования регионального значения, где будет проходить торговля:
В центре развлекательной программы - народный коллектив уличного театра «Кавардак» из Опочки, лотерея, интересные фото-зоны и мастер-классы. Пришедших на ярмарку угостят ухой по-пушкиногорски, которую будут готовить в присутствии посетителей.
Оксана Филиппова также отметила, что на сегодняшний день на участие в ярмарке продолжают заявляться сельхозтоваропроизводители с разных муниципалитетов области, которые готовы представить широкий ассортимент продукции: мясной, молочной, рыбной, хлебобулочной, овощей и фруктов, саженцев и многое другое.
Желающие принять участие в торговле могут обратиться в комитет по имуществу, туризму, земельным отношениям и сельскому хозяйству администрации округа (улица Ленина дом 6, кабинет N38), по телефону: 8(81146) 21570 или электронной почте: pushgory@reg60.ru
Открытие ярмарки состоится в 10:00.