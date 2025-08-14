Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 14.08.2025 12:440 «Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время? 16.08.2025 11:300 Мошенники используют файлы vsf для подмены контактов в телефонной книге 16.08.2025 11:050 В Роскачестве дали советы по хранению кабачков 16.08.2025 10:410 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области 16.08.2025 10:230 Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает правила профилактики ЭВИ у детей 16.08.2025 10:003 Путин поручил обратить особое внимание на рост зарплат
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:442 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 10.08.2025 12:150 Девушка выпала из окна на улице Юбилейной в Пскове 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области

16.08.2025 10:41|ПсковКомментариев: 0

Региональное управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Вакансии предлагают в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Дно, Гдове, Острове, Порхове, Дно, Пушкинских Горах, Новоржеве.

«Удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за найм жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 420 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 33-11-02 (добавочный *202# или *203#).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 137 человек
16.08.2025, 11:300 Мошенники используют файлы vsf для подмены контактов в телефонной книге 16.08.2025, 11:050 В Роскачестве дали советы по хранению кабачков 16.08.2025, 10:410 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области 16.08.2025, 10:230 Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает правила профилактики ЭВИ у детей
16.08.2025, 10:003 Путин поручил обратить особое внимание на рост зарплат 16.08.2025, 09:440 Врач назвала нарушение терморегуляции тела симптомом опасной болезни 16.08.2025, 09:200 В России с 1 сентября вдвое увеличится госпошлина за получение водительских прав 16.08.2025, 09:000 Путин считает, что России и США есть что предложить друг другу
15.08.2025, 23:590 Трамп заявил, что не планирует лично согласовывать украинское урегулирование, но может создать площадку для переговоров 15.08.2025, 22:380 На Аляске начались переговоры Путина и Трампа 15.08.2025, 22:320 Трамп заявил, что нацелен на быструю организацию второй встречи по Украине после переговоров с Путиным 15.08.2025, 22:000 В Пскове открылась юбилейная экспозиция, организованная Международным Центром Рерихов
15.08.2025, 21:400 Рабочие, водители, охранники — лидеры по желанию найти работу в Псковской области 15.08.2025, 21:200 Праздничные мероприятия ко Дню российского флага пройдут в Летнем саду в Пскове 15.08.2025, 21:000 В деревне Быстрецово Псковской области отметили праздник малой Родины 15.08.2025, 20:560 На террасе отеля «Покровский» в Пскове прошёл концерт Альберта Жалилова «Казанова»
15.08.2025, 20:400 Утром и днем 16 августа по Псковской области ожидаются ливни 15.08.2025, 20:200 В Усвятском районе Псковской области пропал 83-летний мужчина в берцах 15.08.2025, 20:000 В деревне Кривск Печорского муниципального округа построен внутрипоселковый газопровод 15.08.2025, 19:400 Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове подходит к концу
15.08.2025, 19:200 Ориентированный на Китай агропарк создадут в Псковской области 15.08.2025, 19:000 День археолога отметили в Псковском музее 15.08.2025, 18:401 Игорь Иванов вновь возглавил Псковский профсоюз работников инновационных и малых предприятий 15.08.2025, 18:300 Ваш CHERY заслуживает лучшего
15.08.2025, 18:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 16 августа 15.08.2025, 18:000 Псковичей приглашают принять участие в вебинаре «О преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими субъектами» 15.08.2025, 17:500 МегаФон ускорил интернет в пяти райцентрах Псковской области 15.08.2025, 17:400 С начала года 49 жилых домов ввели в эксплуатацию в Великих Луках
15.08.2025, 17:300 «Титан-Полимер» открыл в центре Пскова благоустроенное пространство и дал старт научно-популярному лекторию 15.08.2025, 17:270 Представитель Общественной палаты Псковской области избрана секретарем избирательной комиссии ДЭГ 15.08.2025, 17:210 Альберт Жалилов: Путь артиста – это путь постоянного преодоления себя 15.08.2025, 17:100 MATANYA о выступлении на «Лешуге»
15.08.2025, 17:000 Оборот по крупным и средним организациям Великих Лук за полгода вырос на 20% 15.08.2025, 16:520 «Деловая Россия» провела круглый стол по развитию промышленного туризма 15.08.2025, 16:423 Реплика Константина Калиниченко: Астанавитесь! 15.08.2025, 16:300 Средняя начисленная зарплата в Великих Луках превысила 73 тысячи рублей
15.08.2025, 16:220 Благодарности вручили сотрудникам Многофункционального центра в Острове 15.08.2025, 16:150 Альберт Жалилов: Хочется, чтобы искусство давало что-то кроме материального 15.08.2025, 16:040 2754 человека пострадали от клещей в Псковской области с начала сезона 15.08.2025, 15:500 Объём отгруженных товаров собственного производства в Великих Луках вырос на 22%
15.08.2025, 15:400 Антон Мороз провел встречу с жителями Октябрьского проспекта и Вокзальной улицы 15.08.2025, 15:260 «Газпром межрегионгаз Псков» усиливает работу с должниками 15.08.2025, 15:180 Россиянам рассказали об уловках мошенников на «Госуслугах» 15.08.2025, 15:070 На границе в Псковской области остановили 200 килограмм готовой мясной продукции
15.08.2025, 15:000 Николай Козловский: Статистика показывает устойчивую динамику экономического развития Великих Лук 15.08.2025, 14:540 День картофельного поля: как наука и техника помогут спасти урожай 15.08.2025, 14:441 Псковские профсоюзы передали гуманитарную помощь для контрактников 15.08.2025, 14:290 Сицилийские, неаполитанские и народные песни прозвучат на террасе отеля «Покровский» сегодня
15.08.2025, 14:240 На Солнце начала расти крупная дыра 15.08.2025, 14:140 Режим работы подразделений МРЭО ГИБДД в Пскове временно изменился 15.08.2025, 14:070 День картофельного поля Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ  15.08.2025, 13:560 Состоялась рабочая встреча председателей профсоюзных организаций Псковской области
15.08.2025, 13:480 Росгвардейцы предотвратили хищение алкоголя в Великих Луках 15.08.2025, 13:400 День в истории ПЛН. 15 августа 15.08.2025, 13:280 В МВД предупредили об опасности использования мессенджеров 15.08.2025, 13:190 Юношеское первенство СЗФО по футболу стартовало в Псковской области
15.08.2025, 13:100 Игорь Иванов о работе профсоюзных здравниц 15.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Альбертом Жалиловым 15.08.2025, 12:440 Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение 15.08.2025, 12:350 Судейский клуб
15.08.2025, 12:170 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 16 августа 15.08.2025, 12:100 Потомки последнего владельца усадьбы «Тригорское» побывали в Пушкинском Заповеднике 15.08.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Вымирающие жанры, медиадинозавры и свежая кровь 15.08.2025, 11:570 «Квартирник» с Альбертом Жалиловым
15.08.2025, 11:450 Фестиваль «Лешуга» стартует в Пскове 15.08.2025, 11:360 36% псковичей за единую школьную форму по всей стране - опрос 15.08.2025, 11:190 «Газель» горела на улице Военный городок-3 в Пскове 15.08.2025, 11:110 «На пятой передаче»: Штраф за распущенные волосы и штраф за выезд на «вафельницу»
15.08.2025, 11:040 Псковский спортсмен завоевал 6 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине 15.08.2025, 10:570 Потенциально опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа 15.08.2025, 10:500 «Прессинг»: Вымирающие жанры, медиадинозавры и свежая кровь 15.08.2025, 10:440 48 лет исполнилось музею истории Новоржевского края
15.08.2025, 10:340 3 млн рублей выделили на ремонт двора на улице Юбилейной в Родине 15.08.2025, 10:210 Состоялись проводы мощей святителя Тихона из Псковской митрополии 15.08.2025, 10:150 «Пастырь»: Про Патриарха Тихона 15.08.2025, 10:070 В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru