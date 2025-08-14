Общество

В Роскачестве дали советы по хранению кабачков

Чтобы кабачки сохранили пользу и вкус, важно правильно их хранить. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Известиям» 16 августа назвала ключевые правила, которых стоит придерживаться.

«Кабачки — достаточно неприхотливые овощи, но их срок хранения напрямую зависит от условий, в которых они находятся. Молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель», — рассказала эксперт.

Они, по ее словам, идеально подходят для быстрой готовки, но долго не хранятся даже в холодильнике. Более зрелые плоды с плотной кожурой могут лежать значительно дольше — при правильном хранении их свежесть сохраняется до четырех-пяти месяцев.

Важнейший фактор — температура и влажность. Оптимальные условия для кабачков — это прохладное, хорошо проветриваемое помещение с температурой +4… +10 градусов и влажностью около 75%. Идеально подходят погреб или утепленный балкон. В холодильнике же кабачки лучше хранить в отсеке для овощей, предварительно завернув их в бумагу или перфорированный пакет, чтобы избежать конденсата. Эксперт также обращает внимание, что, перед тем как положить на хранение, кабачки нельзя мыть — достаточно аккуратно очистить их от земли сухой тканью.

«Поврежденные или перезревшие плоды лучше сразу пустить в переработку: заморозить, законсервировать или приготовить из них икру. Такие овощи долго не пролежат и могут испортить остальной урожай», — предупредила Спеценко.

Еще один способ хранения — заморозка. Для этого овощи лучше нарезать кубиками или кружочками и слегка бланшировать — это поможет сохранить их текстура и вкус. В морозилке такие заготовки могут храниться до 10–12 месяцев.