Диетолог объяснила отсутствие эффекта при похудении «на салатах»

Резкое сокращение калорий и переход на одни салаты приводят к обратному эффекту — организм начинает запасать жир, воспринимая такое питание как сигнал голода. Почему строгие диеты не помогают сбросить вес в долгосрочной перспективе 16 августа «Известиям» рассказа врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

«При резком сокращении калорий организм переходит в режим энергосбережения, замедляя обмен веществ. Вместо похудения человек может начать набирать вес даже от минимального количества пищи», — отмечает диетолог.

Эксперт подчеркивает, что ограничение рациона только овощами приводит к дефициту белка, витаминов и микроэлементов. Недостаток питательных веществ сказывается на здоровье, энергетическом уровне и эмоциональном состоянии. Кроме того, при нехватке белка организм начинает использовать мышечную ткань, что еще больше замедляет метаболизм.

Мещерякова предупреждает об «эффекте йо-йо» — после возвращения к обычному питанию вес не только восстанавливается, но часто превышает исходные показатели. По ее мнению, вместо краткосрочных диет стоит изменить образ жизни в целом.

По ее словам, пользы будет больше, если сбалансировать рацион, включив овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и рыбу, следить за размером порций и сократить потребление сладостей и фастфуда. Вместе с тем следует питаться регулярно — каждые три-четыре часа — и поддерживать водный баланс.

Диетолог рекомендует сочетать правильное питание с физической активностью: аэробными нагрузками три раза в неделю и силовыми тренировками два раза в неделю. Также важно управлять стрессом, высыпаться и окружать себя поддерживающими людьми.

«Ни одна диета не решает проблему веса навсегда. Только комплексный подход и изменение образа жизни дают устойчивый результат», — резюмирует Мещерякова.