Общество

Александр Козловский поздравил Новоржев с 248-й годовщиной

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Новоржева с 248-й годовщиной со дня основания города. Свои пожелания он написал в Telegram-канале.

«Этот день – не просто дата в календаре, а символ многовековой истории, трудовых свершений и крепких традиций, которые бережно хранят поколения жителей. Новоржев – город с богатым прошлым, героической судьбой и, несомненно, светлым будущим», - написал он.

Александр Козловский отметил, что день города - это повод вспомнить тех, кто стоял у истоков, кто защищал и развивал край, а также с гордостью посмотреть на современные достижения.

«Пусть Новоржев и дальше растёт, остаётся уютным, гостеприимным домом для своих жителей и местом притяжения для гостей», - выразил он свои пожелания.