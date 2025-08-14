Общество

55-летие СНТ «Пристань -1» отметили в Псковской области

55-летия СНТ «Пристань -1» отметили в Псковской области. В праздновании приняли участие сотрудники Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина. Об этом сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Юбилейные торжества прошли на территории правления. Звучали поздравления, благодарности, воспоминания старожилов, песни популярной псковской рок-группы «EnclavE». Награды получили победители конкурсов. Выступили участники клуба социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» вместе со своими четвероногими питомцами.

На празднике было много детей, для которых провели активные конкурсы. Библиотекари добавили им не только ярких красок, но и новых знаний. Программа называлась «Богатыри земли русской». Отвечая на вопросы ведущих, ребята рассуждали о том, какими качествами должны обладать защитники, и что значит любить Родину.

Директор «Каверинки» Полина Бабёнышева поблагодарила организаторов за приглашение и поздравила всех дачников с юбилеем СНТ, отметив, как важно в нашей безумной жизни иметь место для отдыха и занятий любимым делом.

Добавим, программа «Богатыри земли русской» стала заключительным мероприятием для детей СНТ «Пристань-1» в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».