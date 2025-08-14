Общество

В свободной продаже появились новые подделки лекарств от ожирения

Производители БАД, которые ранее специализировались на подделках «Оземпика», начали фальсифицировать еще один популярный лекарственный препарат от ожирения «Орлистат», выяснили «Известия».

Препарат «Орлистат» зарегистрирован в России, его производят разные фармацевтические компании, в том числе российские. Это рецептурное лекарственное средство назначается эндокринологами пациентам с избыточной массой тела, а также при диабете. БАД с аналогичным названием Orlistat можно купить на площадках в интернете, продавцы выдают его за продукт немецкого производителя Lebenskraft. Однако на дне пластиковой баночки, в которую упакованы капсулы, можно заметить логотип московского завода «Протей» (российский производитель пластиковой упаковки).

Согласно карточке товара, Orlistat способствует «снижению массы тела, лечению ожирения и повышению энергии». О составе «жиросжигателя» в описании сказано так: «Орлистат» 360 мг, 100% от суточной нормы».

«Известия» изучили декларацию о соответствии, на которую ссылаются продавцы. Из нее следует, что пищевая добавка содержит ашваганду — препарат из корня растения витания. В России ашваганда запрещена к использованию в составе БАД как растение, содержащее психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

Все лекарственные средства, находящиеся в гражданском обороте на территории России, подлежат обязательной регистрации, рассказал «Известиям» руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» международной ассоциации «Антиконтрафакт» Сергей Зеленец.

«Сведения о регистрации Orlistat в госреестре лекарственных средств отсутствуют», — сказал эксперт.

Грузовая таможенная декларация на Orlistat, номер которой указан в карточке товара, не бьется по базам, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

В сети также активизировались продавцы, которые выдают свои БАДы за «Оземпик». Среди последних таких «новинок», — Ozempic якобы той же немецкой компании Libenskraft и Ultra Ozempic.