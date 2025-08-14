Общество

Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в Великих Луках 23 августа

В связи с празднованием Дня города 23 августа вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Будет прекращено движение (парковка, стоянка) транспортных средств по следующим адресам:

с 20:00 22 августа до 08:00 24 августа (кроме автотранспорта организаторов и участников мероприятий) - на площади Ленина, проезде возле сквера М. Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина;

с 08:00 до 15:00 23 августа (кроме автотранспорта организаторов и участников мероприятий) – на острове Дятлинка;

с 08:00 до 22:30 23 августа (кроме автотранспорта организаторов и участников мероприятий) – в мемориальном комплексе имени А. Матросова, парке «Петровский»;

с 17:00 до 22:30 23 августа по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Пушкина, по улице К. Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пушкина.

Местами прохода зрителей при подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования Дня города определены пункты пропуска, оснащенные стационарными и переносными металлоискателями:

при проведении церемония открытия «Великолукский благовест» - входы с северной и юго-западной стороны площади Вознесения;

при проведении фестиваля «Великолукский ранет» в парке «Петровский» и вечернего свечения аэростатов:

- вход со стороны улицы Л. Чайкиной;

- вход со стороны набережной А. Матросова;

- вход по набережной реки Ловать от моста по проспекту Ленина;

- вход по набережной реки Ловать от улицы Рабочей;

- вход на пересечении Аллеи городов воинской славы и Прогулочной аллеи в парке «Петровский».

при проведении вечернего концерта на площади Ленина:

- вход между домами № 4/2 и № 6/1 по улице Некрасова (середина проезжей части);

- вход между домом № 3 по площади Ленина и домом № 2 по ул. Некрасова;

- вход между домами № 1 и № 6/1 по улице Некрасова (середина проезжей части);

- вход со стоянки у дома № 22 по проспекту Ленина.

Также в этот день на период проведения мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

на острове Дятлинка с 09:00 до 15:00, а также на территориях, прилегающих к нему в радиусе 50 метров;

на площади Вознесения с 11:00 до 12:00, а также на прилегающих территориях в радиусе 50 метров;

в мемориальном комплексе имени А. Матросова и парке «Петровский» с 12:00 до 22:00, а также на прилегающих территориях в радиусе 50 метров;

на площади Ленина с 19:00 до 22:00, а также на прилегающих территориях в радиусе 50 метров.

«Также обращаем ваше внимание, что к проносу запрещены: оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре. Просьба с пониманием отнестись к введённым с целью обеспечения безопасности ограничениям», - добавили в администрации.