Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в Великих Луках 23 августа

В связи с празднованием Дня города 23 августа вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.
Будет прекращено движение (парковка, стоянка) транспортных средств по следующим адресам:
Местами прохода зрителей при подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования Дня города определены пункты пропуска, оснащенные стационарными и переносными металлоискателями:
- вход со стороны улицы Л. Чайкиной;
- вход со стороны набережной А. Матросова;
- вход по набережной реки Ловать от моста по проспекту Ленина;
- вход по набережной реки Ловать от улицы Рабочей;
- вход на пересечении Аллеи городов воинской славы и Прогулочной аллеи в парке «Петровский».
- вход между домами № 4/2 и № 6/1 по улице Некрасова (середина проезжей части);
- вход между домом № 3 по площади Ленина и домом № 2 по ул. Некрасова;
- вход между домами № 1 и № 6/1 по улице Некрасова (середина проезжей части);
- вход со стоянки у дома № 22 по проспекту Ленина.
Также в этот день на период проведения мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
«Также обращаем ваше внимание, что к проносу запрещены: оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре. Просьба с пониманием отнестись к введённым с целью обеспечения безопасности ограничениям», - добавили в администрации.