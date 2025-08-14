Общество

Лекторий «Санпросвет» запустили в Псковской области

Серия мероприятий, направленных на повышение уровня информированности людей об основных инструментах профилактики инфекционных заболеваний, а также на укрепление в общественном сознании чувства ответственности за здоровье свое и окружающих, пройдет с августа по декабрь 2025 года с максимально широкой географией и охватит все возрастные категории жителей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Первый модуль проекта успешно стартовал в Псковской области. В загородном лагере отдыха «Алые паруса» побывала главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах Светлана Юдина. Лекторий «Санпросвет» собрал свыше ста мальчишек и девчонок.

Ребята узнали:

почему для успешной учебы так важен режим дня,

как правильно подготовиться к новому учебному году,

для чего соблюдать личную гигиену в школе и дома,

как защитить себя от ОРВИ и гриппа.

Вместе с героем Санпросвета Петей Лентяевым повторили пять правил здорового питания. С ребятами старшего возраста Светлана Юдина провела полезную беседу о мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

Напомним, лекторий запущен в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». В мероприятиях примут участие эксперты ведомства и региональные партнеры, включая добровольческие и общественные организации, такие как «Волонтеры-медики», «Движение Первых» и другие.

Лекторий состоит из четырех образовательных модулей, каждый предназначен для своей возрастной категории.

Для детей и подростков занятия пройдут с 11 по 20 августа. Ребята узнают, как подготовиться к учебному году и какие санитарно-гигиенические правила обязательно нужно соблюдать во время учебы. Для подростков проходят беседы о профилактических мерах против ВИЧ.

Взрослые люди примут участие в лекциях с 22 сентября по 3 октября и знают о том, как защитить себя и близких от гриппа, ОРВИ, ВИЧ.

Пожилые слушатели с 21 по 31 октября получат актуальные рекомендации по защите здоровья зимой и предотвращению заражения гриппом.

Лекции для молодежи пройдут с 24 ноября по 5 декабря. Специалисты расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции, поделятся информацией о современных методах тестирования, развеют самые распространенные мифы о заболевании. Лекции проходят в формате живого общения.