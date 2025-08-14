Общество

Большинство респондентов ПЛН не волнует учащение природных катаклизмов

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не беспокоится по поводу учащения природных катаклизмов и аномалий. Это следует из опроса, в котором приняли участие 154 человека.

42.2% респондентов уверены, что природные «катаклизмы» были всегда, а паникеры просто из мухи слона раздули.

При этом 27.9% участников опроса заявили, что учащение аномалий - это ненормально, словно апокалипсис надвигается. А 7.1% проголосовавших считают, что все это последствия глобального потепления, и человечество убивает планету. Такое же количество голосующих, 7.1%, испытывает небольшое беспокойство, так как раньше таких явлений не наблюдалось.

11.7% респондентов напомнили, что природе свойственны перемены. А 4% опрошенных и вовсе не замечали никаких аномалий.

В целом многие выражают беспокойство по поводу участившихся природных катаклизмов, что все-таки указывает на наличие тревоги в обществе по этому вопросу. Однако наибольшая группа считает, что природные катаклизмы — это нормальное явление, которое происходило всегда.

