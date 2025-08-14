Общество

Поезд № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград будет делать остановку на станции в Бежаницах

С 26 октября поезд № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград будет делать дополнительную остановку на станции на станции Сущево Бежаницкого муниципального округа. Об этом пишет депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

«О необходимости остановки на этой станции жители округа говорили на нашей апрельской встрече. Чтобы сесть на поезд Санкт-Петербург — Калининград, они вынуждены ездить в Новосокольники, где поезд останавливается», - пишет Александр Козловский.

По итогам рабочей поездки в округ Александр Козловский направил руководству РЖД обращение по вопросу ввода дополнительной остановки в Сущево. В ходе анализа графика движения поездов в РЖД подтвердили техническую возможность организации остановки в Сущево в обоих направлениях — с 26 октября.