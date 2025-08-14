Общество

Яблочный Спас отмечают 19 августа

Официальное название церковного праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Однако на Руси он известен как Яблочный Спас, или Второй Спас (Первый — Медовый Спас).

Начало празднования Преображения Господня относится к раннехристианским временам — до 5 века. На Руси Яблочный Спас стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. В это время в деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца. Как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.

К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги, причём, у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога, поэтому, приходя в гости, можно было отведать какое-то новое вкусное блюдо.

До Второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали. Иногда, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. В южных районах наравне с яблоками освящали и пробовали первый виноград, пишет calend.ru.

В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными.

В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас — бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», — подмечали люди. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края.