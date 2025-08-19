Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 19.08.2025 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы? 19.08.2025 17:170 Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик» 19.08.2025 17:020 Студенты ПсковГУ из Индии исполнили песню «Матушка земля». ВИДЕО 19.08.2025 16:550 День в истории ПЛН. 19 августа 19.08.2025 16:440 Технологии в движении: «Ростелеком» показал драйв и эмоции гонки «Горячие головы» 19.08.2025 16:420 Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня российского флага
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря действиям псковских медиков

19.08.2025 16:24|ПсковКомментариев: 0

Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря слаженным действиям псковских медиков. Об этом рассказали в социальных сетях Псковского клинического перинатального центра.

Видео: Псковский клинический перинатальный центр

«10 августа к нам была в машине скорой помощи доставлена пациентка со сроком беременности 29 недель и 2 дня с угрозой преждевременных родов. Сложность ситуации заключалась в том, что внутриутробно у плода был выявлен врождённый порог сердца, который требовал немедленной хирургической коррекции при рождении. И так как у нас имелась угроза преждевременных родов, нужно было срочно решать ситуацию, потому что такие операции в нашем перинатальном центре и в городе Пскове не проводятся», — рассказали специалисты. 

Было принято решение подать документы в федеральный Центра имени В. А. Алмазова Санкт-Петербурга. Сложность также заключалась в организации транспортировки.

«В этом случае нам помог главный врач нашей скорой помощи Сачков Денис Юрьевич. Он дал нам санавиацию, вертолёт, на котором мы смогли доставить пациентку вовремя в федеральный центр. В результате эта пациентка была вовремя госпитализирована. И вчера в федеральном центре имени Алмазова была благополучно родоразрешена», – добавили в центре.

Новорожденному ребенку была оказана своевременная помощь. «Данная клиническая ситуация демонстрирует слаженную работу всей команды Псковской области, своевременно была организована экстренная эвакуация пациентки, так как пролонгирование беременности во стенах перинатального центра могло повлиять на исход для новорожденного», - заключили врачи.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 72 человека
19.08.2025, 17:210 Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове 19.08.2025, 17:170 Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик» 19.08.2025, 17:030 Две автомашины получили повреждения во время касательного столкновения на круговом перекрестке в Пскове 19.08.2025, 17:020 Студенты ПсковГУ из Индии исполнили песню «Матушка земля». ВИДЕО
19.08.2025, 16:550 День в истории ПЛН. 19 августа 19.08.2025, 16:460 В Пскове петербуржца приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков 19.08.2025, 16:440 Технологии в движении: «Ростелеком» показал драйв и эмоции гонки «Горячие головы» 19.08.2025, 16:420 Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня российского флага
19.08.2025, 16:350 Полиция проверяет информацию о проживании лошади в квартире псковичей 19.08.2025, 16:320 На портале Госуслуг заработает новый сервис «Волонтеры на участке» 19.08.2025, 16:240 Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря действиям псковских медиков 19.08.2025, 16:220 Александр Козловский: Маркетплейсы и офлайн-магазины должны торговать на равных
19.08.2025, 16:120 Приставы помогли псковичу получить от конкурента компенсацию за незаконное использование товарного знака 19.08.2025, 16:030 Прощай, мини-пицца! 19.08.2025, 16:020 Михаил Ведерников и Андрей Царев обсудили развитие системы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью 19.08.2025, 15:520 Зачем в Псковской области ввели режим ЧС для сельского хозяйства, ответил Николай Романов
19.08.2025, 15:420 Завершением Дня города Великие Луки станет ночное свечение аэростатов 19.08.2025, 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы? 19.08.2025, 15:270 Химикаты вывозят с разворованного склада пестицидов в Локнянском округе 19.08.2025, 15:250 Министр сельского хозяйства Псковской области: Мы не ожидаем хорошей урожайности
19.08.2025, 15:160 Последний тур сезона в Вечашу и Любенск объявил псковский музей 19.08.2025, 15:060 В российских школах появится новый предмет и сократится число контрольных 19.08.2025, 15:050 Судьей Арбитражного суда Псковской области назначен Антон Тимаев 19.08.2025, 15:000 Закупочная цена псковского картофеля составила 12 рублей за килограмм
19.08.2025, 14:560 Подполье с нечистью 19.08.2025, 14:510 Псковские отделения «Деловой России» и ЦБ заключили соглашение о сотрудничестве 19.08.2025, 14:450 Есть повод поплакать: собираем ребенка в школу 19.08.2025, 14:330 Стоит опасаться вспыхнувшей в Прибалтике Африканской чумы свиней – Николай Романов
19.08.2025, 14:320 Двоих рыбаков в Печорах лишили лодки и улова за использование сетей 19.08.2025, 14:230 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова 19.08.2025, 14:130 Около 60 молодых специалистов ждут на работу в псковских учреждениях образования 19.08.2025, 14:090 Псковский губернатор завел канал в новом мессенджере Max
19.08.2025, 14:040 «Разговоры о важном» в детских садах начнут проводить с сентября 19.08.2025, 13:590 Полиция Великих Лук разыскивает женщину по снимкам с камеры наблюдения 19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:540 Жители псковской деревни Писковичи заявили, что соседи завели в квартире лошадь
19.08.2025, 13:440 Сексолог рассказала, зачем к ней приходят псковичи и приводят детей 19.08.2025, 13:351 Платить будем больше 19.08.2025, 13:260 Этот год можно назвать позитивным в плане подготовки к 1 сентября – Геннадий Иойлев 19.08.2025, 13:230 Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады
19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита 19.08.2025, 13:070 Сергей Вострецов: Пенсия — это не «пособие по старости», а заработанное право 19.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? 19.08.2025, 12:500 Два псковских образовательных учреждения еще не успели пройти приемку
19.08.2025, 12:400 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 20 августа 19.08.2025, 12:300 Профсоюзы приглашают псковичей на день села Середка 19.08.2025, 12:290 В «Михайловское» прибыли экспонаты для уникального выставочного проекта «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» 19.08.2025, 12:260 Завтрак отличника: каша может быть вкусной
19.08.2025, 12:210 Женщину осудили за кражу 45 000 рублей в одном из псковских кинотеатров 19.08.2025, 12:200 Праздничное богослужение прошло в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря 19.08.2025, 12:100 В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения 19.08.2025, 12:020 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025»
19.08.2025, 11:530 Работу по сохранению не вошедших в список ЮНЕСКО псковских памятников ведут совместно с пользователями объектов 19.08.2025, 11:410 В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом 19.08.2025, 11:330 «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? 19.08.2025, 11:240 Подозреваемого в краже алкоголя задержали росгвардейцы в Великих Луках
19.08.2025, 11:140 Обязательную самооценку прошли более чем 80% псковских средств размещения 19.08.2025, 11:000 «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025» 19.08.2025, 10:490 Почти каждый четвёртый пскович не уверен, что сможет найти работу осенью — опрос  19.08.2025, 10:370 В Псковской области пройдет четвертый фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»
19.08.2025, 10:250 Два объекта в Псковской области предложили включить в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО 19.08.2025, 10:120 Хозпостройка горела в псковской деревне Амосово 19.08.2025, 10:000 На улице Свердлова в Пскове установили знаки одностороннего движения 19.08.2025, 09:500 Каждый второй пскович против ограничений звонков в популярных мессенджерах — опрос 
19.08.2025, 09:400 Билайн во втором квартале 2025 года зафиксировал рост по всем ключевым метрикам 19.08.2025, 09:340 Два строения сгорели на Октябрьском проспекте в Великих Луках 19.08.2025, 09:170 Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство 19.08.2025, 09:000 Выдача ипотеки на постройку жилья упала почти в пять раз
19.08.2025, 08:400 Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр 19.08.2025, 08:230 В России выявили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников 19.08.2025, 08:010 Названа стоимость набора канцелярии в школу в этом году 19.08.2025, 07:300 Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог
19.08.2025, 07:000 Яблочный Спас отмечают 19 августа 18.08.2025, 23:410 Два человека пострадали в столкновении с опрокидыванием на улице Советской Армии в Пскове 18.08.2025, 22:460 Стала известна причина тройного ДТП на улице Чудской в Пскове с участием автобуса 18.08.2025, 22:000 Два водителя пострадали в ДТП в деревне Аничково Великолукского района
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru