Общество

Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря действиям псковских медиков

Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря слаженным действиям псковских медиков. Об этом рассказали в социальных сетях Псковского клинического перинатального центра.

Видео: Псковский клинический перинатальный центр

«10 августа к нам была в машине скорой помощи доставлена пациентка со сроком беременности 29 недель и 2 дня с угрозой преждевременных родов. Сложность ситуации заключалась в том, что внутриутробно у плода был выявлен врождённый порог сердца, который требовал немедленной хирургической коррекции при рождении. И так как у нас имелась угроза преждевременных родов, нужно было срочно решать ситуацию, потому что такие операции в нашем перинатальном центре и в городе Пскове не проводятся», — рассказали специалисты.

Было принято решение подать документы в федеральный Центра имени В. А. Алмазова Санкт-Петербурга. Сложность также заключалась в организации транспортировки.

«В этом случае нам помог главный врач нашей скорой помощи Сачков Денис Юрьевич. Он дал нам санавиацию, вертолёт, на котором мы смогли доставить пациентку вовремя в федеральный центр. В результате эта пациентка была вовремя госпитализирована. И вчера в федеральном центре имени Алмазова была благополучно родоразрешена», – добавили в центре.

Новорожденному ребенку была оказана своевременная помощь. «Данная клиническая ситуация демонстрирует слаженную работу всей команды Псковской области, своевременно была организована экстренная эвакуация пациентки, так как пролонгирование беременности во стенах перинатального центра могло повлиять на исход для новорожденного», - заключили врачи.