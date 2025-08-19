Общество

В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX

Обоснованная критика национального мессенджера Max не находится под запретом, а наоборот помогает разработчикам делать мессенджер лучше, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что публичная и необоснованная критика Max якобы может стать причиной для проверки на иностранное влияние.

«Никакой речи о наказании за критику Мax нет… Обоснованная критика не находится под запретом. Наоборот, мне кажется, она помогает разработчикам делать Мax ещё лучше», - написал он в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что не видит «негативной волны» в отношении мессенджера.

«Но, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам дискредитации», - добавил Боярский.