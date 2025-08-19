Общество

Великолукский завод «М-Конструктор» активно привлекает студентов на практику

О молодых специалистах рассказал коммерческий директор завода «М-Конструктор» Артем Багнюк в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

«Мы ориентируемся на рабочие специальности, которые выпускает политехнический колледж в Великих Луках. Привлекаем студентов на практику, с ними проводится отдельная работа. Если ребята приходят работать по профессии сварщиками, то в первую очередь они будут проходить практику как сварщики. Если говорить о таких специальностях, как токарь или фрезеровщик, то молодые люди получают образование на базе колледжа и работают у нас на простых станках», - поделился Артем Багнюк.

Только после того, как они научились работать на простых, универсальных станках, их допускают к сложному оборудованию уже за пределами прохождения практики.

«Есть уникальные случаи, когда продавец из магазина пришёл и сказал: "Мне всё надоело, я хочу работать на заводе". Уже более пяти лет трудится у нас фрезеровщиком. В нашей команде есть также и бывший повар», - уточнил гость студии.

В программе «Люди труда» мы популяризируем рабочие и инженерные профессии.