Психолог поделился методикой осознания эмоций

Научиться правильно проживать эмоции — важный шаг к эмоциональному благополучию и гармонии с собой и миром. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин поделился эффективной методикой, которая поможет научиться управлять своими чувствами.

По словам Сергея Лунюшина, для этого необходимо развить эмоциональную компетентность — умение определять, какие именно чувства вы испытываете в данный момент.

«Важно понимать, что все чувства человеку необходимы, и задача состоит не в подавлении эмоций, а в их адекватной оценке и проживании. Единственное, что они бывают реакцией на адекватную или неадекватную ситуацию. И все это зависит от оценки ситуации», — пояснил психолог.

Это означает, что реакции человека должны соответствовать обстоятельствам. Не всегда эмоции бывают уместными или пропорциональными ситуации, и именно осознанное отношение к ним помогает управлять своим состоянием, пишет RuNews24.ru.

Сергей Лунюшин предлагает простой, но эффективный алгоритм для работы с чувствами. Для начала стоит определить свою эмоцию, ответив на вопрос: «Какую эмоцию или чувства я сейчас испытываю?».

Далее оцените по десятибалльной шкале, насколько сильное это чувство. Затем проанализируйте причины. Какие обстоятельства или события привели к этим чувствам? Обратите внимание на телесные ощущения вопросом: «Какие ощущения я испытываю в теле прямо сейчас?».

Далее следует переосмысление ситуации. Это вопросы: «Как я отнесся к событиям, вызвавшим эти чувства? Что я подумал тогда?», «Как можно было по-другому среагировать? Какие мысли могли бы быть другими?».

«Выпишите эти альтернативные реакции для сравнения и определите наиболее реалистичное отношение к ситуации. Представьте себе ситуацию, когда вы реагируете иначе — какие эмоции при этом возникают? Оцените их по шкале. Или, например, закройте глаза и мысленно переживите ситуацию заново — уже с другой реакцией. Почувствуйте изменения в эмоциях. Побыть в этом новом состоянии несколько секунд или минут», — советует психолог.

Следуя этим шагам, можно научиться осознавать свои эмоции, анализировать причины их возникновения и выбирать наиболее конструктивные способы реагирования. Это способствует достижению эмоционального баланса, улучшению качества жизни и укреплению отношений с окружающими. Помните, что правильное проживание эмоций — это не подавление чувств или их игнорирование, а осознанное отношение к ним и умение управлять ими, заметил эксперт.

«Эмоции – это сигналы вашего внутреннего состояния. Важно научиться слушать их и реагировать так, чтобы это способствовало вашему развитию и гармонии», — резюмировал Сергей Лунюшин.