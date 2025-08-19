Общество

В Великих Луках издана книга о военачальниках-земляках

В Великих Луках издана книга о военачальниках-земляках. О новом издании, посвящённом участникам Великой Отечественной войны, Псковской Ленте Новостей рассказал один из авторов-составителей - великолукский поэт, краевед Владимир Павлов.

Фото Игоря Шелапутина

«Данная книга должна была появиться в год 80-летия Великой Победы. Мы с моим соавтором, краеведом Иваном Ивановым, на протяжении нескольких лет собирали материалы о военачальниках-земляках из города Великие Луки и Великолукского района (уезда), участниках Великой Отечественной войны – от звания генерал-майор и выше. Таких персоналий набралось 13 человек. Их биографии, фото кратко представлены в данной книге. Память семи из них увековечена в городе, в районах. О шести военачальниках мало кто знает, память их не увековечена», - поделился Владимир Павлов.

Краевед кратко рассказал о троих героях книги - генерал-майорах с простой русской фамилией Иванов.

Александр Иванов родился 21.09.1896 г. в деревне Красная Вешня Великолукского уезда – 10.01.1944 г. скончался от ранения. Похоронен в Сквере Памяти Героев в некрополе у Смоленской крепостной стены с воинскими почестями 14.01.1944 г. Звание генерал-майор присвоено 22.02.1944 г. (посмертно). Награждён орденами Красного Знамени (1943 г.), Отечественной войны I степени 3.06. 1944 г. (посмертно), медалью «ХХ лет РККА» (1938 г.).

Николай Иванов (18.05.1911 г., Великие Луки – 20.08.1974 г. Новосибирск) – военный инженер, один из выдающихся руководителей военной и гражданской строительных отраслей в СССР, генерал-майор инженерно-технической службы (1965 г.), Герой Социалистического Труда ( 1967 г.), кавалер трёх орденов Ленина, многих наград.

С 1960 г. – начальник управления строительства «Сибакадемстрой». Под его руководством в 60-е – 70-е годы XX века возводился Академгородок АН СССР в Новосибирске. В 1987 г. в честь знаменитого строителя в городе был открыт мемориал. В 2000 г. Н.М. Иванова признали «Гражданином ХХ века Новосибирской области».

Иван Иванов (05.1906 г., Великие Луки – 11.07.1948 г., Москва) – советский дипломат, генерал-майор (04.02.1943 г.). Полномочный представитель СССР в Монголии, Полномочный посланник СССР в Монголии (09.06.1939 г. – 07.10. 1947 г.), Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Афганистане (26.05.1948 г. – 11.07.1948). Награждён орденами «Знак Поёта» (1938 г.), Ленина (1939 г.), Отечественной войны I степени, монгольскими орденами, медалями, знаками НКВД.

В ходе презентации этой книги летом в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского экземпляры её были подарены сотрудникам школьных, городских библиотек, музеям.

«Было высказано предложение о посадке в Петровском парке города именной Аллеи в честь военачальников-земляков, которые честно служили России на протяжении многих веков её истории. Патриотическое значение книги для юного поколения Псковщины велико – она ярко показывает, что при соответствующих желаниях, прилагаемых усилиях можно достичь высоких званий, высоких государственных постов», - добавил Владимир Павлов.