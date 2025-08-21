Общество

В Псковской области вскрыли заключение 67 договоров с нарушением антимонопольного законодательства

Псковское УФАС за первое полугодие 2025 года рассмотрело два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В одном из указанных дел было выявлено нарушение антимонопольного законодательства. Второе дело было прекращено в связи с отсутствием признаков нарушения.

Нарушения антимонопольного законодательства установлены в действиях областного учреждения здравоохранения и индивидуального предпринимателя, которые заключили 67 договоров на сумму более 23 млн рублей в нарушение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (на основании части 1 статьи 24, пункта 4 части 1 статьи 93) без проведения конкурентных процедур, что привело к ограничению конкуренции).