Общество

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма отмечают 21 августа

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (англ. International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/165) в декабре 2017 года.

Цель даты, отмечаемой 21 августа, — воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбы с ним. Этот документ стал итогом усилий Генеральной Ассамблеи, Комитета по правам человека и Совета по правам человека в области защиты и осуществления прав жертв терроризма, пишет calend.ru.