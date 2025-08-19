Псковcкая обл.
Общество

Потерявшие работу из-за ликвидации предприятия беременные псковички могут оформить пособие 

21.08.2025 10:57|ПсковКомментариев: 0

Псковички, потерявшие работу в связи с ликвидацией предприятия, могут оформить пособие по беременности и родам через региональное отделение Социального фонда России, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении. 

Ликвидация организации это — официальное прекращение деятельности компании, закрытие счетов, увольнение всех сотрудников, исключение ее из единых государственных реестров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

Беременным женщинам, родившим или усыновившим малыша младше трех месяцев, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации, пособие по беременности и родам выплачивает отделение СФР по Псковской области. Обязательным условием для его назначения является постановка на учет в Центр занятости населения в течение года со дня увольнения женщины.

Пособие назначается на основании листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме электронного документа.

Для назначения выплат необходимо в период отпуска по беременности и родам, либо не позднее 6 месяцев со дня его окончания подать заявление в региональное отделение СФР. Это можно сделать лично в клиентских службах или через портал госуслуг, где следует выбрать сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин».

Решение о назначении пособия отделением СФР по Псковской области выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления необходимых сведений от организаций и документов женщины. Средства поступят в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения. Выплаты назначаются без учета размера доходов.

Размер пособия составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Псковской области - 19 136 рублей.

Выплата осуществляется суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух и более детей - 110) календарных дней после родов.

«Важно отметить, что данная мера поддержки будет действовать лишь в случаях увольнения непосредственно в связи с прекращением деятельности — ликвидации предприятия. Женщины, увольнение по другим основаниям, например, по причине сокращения штата или по собственной инициативе не смогут претендовать на пособие по беременности и родам», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР Дмитрий Яковлев.

Вопросы можно задать специалистам единого контакт-центра (8-800-1-00000-1). 

Псковская Лента Новостей
