Общество

Ввоз 953 партий продуктов из-за границы пресекли с начала года в Псковской области

Ввоз 953 партий продукции животного происхождения общим весом более 2 тысяч тонн пресекли сотрудники Россельхознадзора с начала 2025 года в пунктах пропуска на государственной границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фотографии: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

К ввозу не допустили 768 кг готовой продукции, 726,5 кг молока и молочной продукции, 244 кг рыбо- и морепродуктов, 153,6 кг продукции пчеловодства, 107,3 кг корма и кормовых добавок, 48,6 кг мяса и мясопродуктов, а также 354 пищевых куриных яйца.

Основными причинами запрета на ввоз подконтрольных товаров стали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, разрешений Россельхознадзора на ввоз продукции, маркировки, а также нарушение условий транспортировки пищевых продуктов.

Больше всего нарушений было зафиксировано при ввозе в ручной клади и в багаже пассажиров, прибывших из Молдавии, Германии, Испании, Италии, Финляндии и стран Прибалтики.

В целях предупреждения заноса и распространения на территории России заразных болезней, общих для человека и животных, ввоз небезопасной продукции в ручной клади пассажиров пресекли, товары вернули на сопредельную территорию.