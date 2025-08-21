Общество

Фестиваль «Безопасный город» пройдёт в Пскове в преддверии учебного года

Фестиваль для детей и родителей «Безопасный город», приуроченный к началу нового учебного года, пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фестиваль пройдёт в формате интерактивного квеста, где дети и их родители смогут проверить и закрепить свои знания по безопасности. В игровой форме участники познакомятся с правилами поведения на дороге, во дворе, в общественных местах, в интернете, а также с действиями при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Отдельное внимание уделят правилам безопасности для детей, которые остаются одни дома.

На фестивале будут работать площадки: ГУ МЧС России по Псковской области, Госавтоинспекции и УМВД, Школы безопасности «Стоп угроза», Российского Красного Креста, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, Всероссийского общества автомобилистов.

В программе:

тематические мастер-классы по безопасному поведению в формате семейного квеста,

выступления творческих коллективов,

демонстрация специализированной техники МЧС, полиции и скорой помощи, машины инкассации,

памятные сувениры и полезные методички для участников.

Фестиваль будет проходить на стадионе «Машиностроитель» 31 августа с 11:00 до 15:00.