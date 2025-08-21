Общество

В Великих Луках наградили регионального победителя международной акции «Диктант Победы»

В Великих Луках в офисе местного отделения партии «Единая Россия» наградили регионального победителя международной просветительской акции «Диктант Победы». Им стал Даниил Савельев, выпускник школы №5. Он вошел в число пяти победителей по Псковской области. Об этом пишет профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Как организатор площадки "Диктанта Победы", координатор партийного проекта ЕР "Историческая память" и председатель местного отделения РВИО в Великих Луках, поздравил Даниила с победой, вручил памятный диплом от имени секретаря регионального отделения ЕР Александра Козловского», - пишет Дмитрий Белюков.

Победителю были также подарены книги Алексея Исаева по истории Великой Отечественной войны.

В 2025 году Диктант Победы проходил уже в седьмой раз. Главной площадкой в Великих Луках была Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, где в выполнении заданий по истории Великой Отечественной войны приняло участие более 100 человек.