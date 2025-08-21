Общество

Волонтёры собрали мусор в Корытовском лесопарке

Волонтёры собрали мусор в Корытовском лесопарке, сообщил Псковской Ленте Новостей член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

Фотографии: «Экомышление» / «ВКонтакте»

«Вместе с нашими друзьями-волонтерами собрали несколько больших мешков с бытовыми отходами, которые люди оставляют после себя, - сообщил Сергей Елизаров. - В этот раз мусора меньше, чем в прошлый. Шприцов только больше».

Мешки и перчатки выделило управление городского хозяйства Пскова , а мусоровоз предоставил региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экогрупп».

«Благодарим наших партнеров за помощь и поддержку! Все прошло быстро и эффективно! Большое спасибо нашим дорогим волонтерам, что нашли время и помогли с уборкой!» - добавил Сергей Елизаров.