Общество

Банки будут проверять клиентов на влияние мошенников при выдаче наличных

С 1 сентября банки при выдаче наличных обязаны проверять, не находится ли человек под давлением мошенников, а также не совершает ли аферист операцию за него.

Банк России определил девять признаков, на которые будут ориентироваться кредитные организации:

Снятие денег в необычное время, в незнакомом банкомате или на непривычную сумму.

Долгая или странная реакция карты/телефона при работе с банкоматом.

Нетипичный способ снятия (например, вместо карты — через QR-код).

Попытка снять деньги в течение 24 часов после:

получения кредита или увеличения лимита по кредитке;

перевода себе через СБП больше 200 тысяч рублей;

досрочного закрытия вклада на сумму от 200 тысяч рублей.

Сигналы о том, что операцию могут проводить без согласия клиента (например, данные карты скомпрометированы).

Подозрительная активность по телефону или в мессенджерах не менее чем за шесть часов до операции: много звонков, новые номера, непривычные СМС.

Вредоносные программы на телефоне, смена сим-карты, странные параметры устройства или нетипичный вход в онлайн-банк (например, через другого провайдера связи, операционную систему, приложение и т.д.).

Более пяти неудачных попыток снять деньги за день (например, из-за неверного PIN).

Совпадение данных клиента с базой подозрительных лиц (будет применяться с 1 марта 2026 года).

Если банк заметит хотя бы один из признаков, сразу сообщит об этом клиенту через СМС или пуш-уведомление и введёт лимит: не больше 50 тысяч рублей в день на 48 часов. Крупную сумму в это время можно будет получить только в отделении.

«Все эти меры помогут сохранить деньги простых людей. Благодаря эффективной борьбе с мошенничеством за первую половину 2025 года российские банки предотвратили хищение 8 трлн рублей», - отметили в «Объясняем.рф».