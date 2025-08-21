Банки будут проверять клиентов на влияние мошенников при выдаче наличных

С 1 сентября банки при выдаче наличных обязаны проверять, не находится ли человек под давлением мошенников, а также не совершает ли аферист операцию за него.
Банк России определил девять признаков, на которые будут ориентироваться кредитные организации:
- Снятие денег в необычное время, в незнакомом банкомате или на непривычную сумму.
- Долгая или странная реакция карты/телефона при работе с банкоматом.
- Нетипичный способ снятия (например, вместо карты — через QR-код).
- Попытка снять деньги в течение 24 часов после:
- получения кредита или увеличения лимита по кредитке;
- перевода себе через СБП больше 200 тысяч рублей;
- досрочного закрытия вклада на сумму от 200 тысяч рублей.
- Сигналы о том, что операцию могут проводить без согласия клиента (например, данные карты скомпрометированы).
- Подозрительная активность по телефону или в мессенджерах не менее чем за шесть часов до операции: много звонков, новые номера, непривычные СМС.
- Вредоносные программы на телефоне, смена сим-карты, странные параметры устройства или нетипичный вход в онлайн-банк (например, через другого провайдера связи, операционную систему, приложение и т.д.).
- Более пяти неудачных попыток снять деньги за день (например, из-за неверного PIN).
- Совпадение данных клиента с базой подозрительных лиц (будет применяться с 1 марта 2026 года).
Если банк заметит хотя бы один из признаков, сразу сообщит об этом клиенту через СМС или пуш-уведомление и введёт лимит: не больше 50 тысяч рублей в день на 48 часов. Крупную сумму в это время можно будет получить только в отделении.
«Все эти меры помогут сохранить деньги простых людей. Благодаря эффективной борьбе с мошенничеством за первую половину 2025 года российские банки предотвратили хищение 8 трлн рублей», - отметили в «Объясняем.рф».