С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион

Более миллиона раз ежемесячно измеряют скорость интернет-соединения с помощью сервиса QMS от компании «Ростелеком». Количество замеров в июне этого года составило 1,129 млн, в июле — 1,280 млн. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, QMS — полностью российское решение, разработанное командой «Ростелекома».

«Ростелеком» регулярно оптимизирует сервис, он работает на основе лучших современных практик и алгоритмов, обеспечивая высокую достоверность результатов тестирования.

QMS анализирует не только скорость, но и качество связи. Помимо базовых метрик — скорости загрузки, отдачи и пинг, в нем определяется джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов) — качественный показатель, необходимый для стабильной работы видеозвонков и стриминга.

Сервис QMS использует для тестирования исключительно российские серверы. Глобальная сеть серверов, используемая в других решениях, может давать для России завышенный пинг (время ответа сервера), так как находится не на территории страны. Кроме того, она может быть перегруженной, что искажает результаты измерений, а также нестабильно работать из-за действующих ограничений. Использование локализованных серверов дает более точные замеры скорости внутри страны, верный пинг, что особенно важно для онлайн-игр и звонков через интернет, а также стабильность тестов.

Сервис внесен в реестр отечественного ПО, его аналитикой могут пользоваться операторы связи, которым необходимы российские продукты для измерения скорости передачи данных в своих сетях. QMS отвечает требованиям как заказчиков, так и регуляторов.

На базе технологий QMS для абонентов «Ростелекома» реализован сервис «Чекап роутера». В нем можно проверить, совпадает ли реальная скорость интернет-соединения с заявленной в тарифе, а также пройти тест, чтобы узнать, с чем связано падение скорости — c нестабильностью соединения или с устаревшим оборудованием, которое следует заменить.

«Мы предлагаем российским пользователям качественное и безопасное решение для проверки скорости интернет-соединения. Благодаря использованию локальной инфраструктуры, охватывающей всю страну, результат измерений будет максимально точными вне зависимости от вашего географического положения-трафика важно иметь доступ к точным и актуальным данным о качестве связи», - сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Сервис QMS также предлагает отдельный модуль, который обеспечивает корпоративным клиентам возможность размещать систему на собственной ИТ-инфраструктуре и проводить тестирование интернет-соединения на участке между пользователем и сервером, обеспечивая оптимальный сервис измерения скорости для своих абонентов.

QMS может быть встроен в сторонние веб-приложения, поэтому разработчики могут добавлять функции измерения скорости интернет-соединения в собственные решения. Благодаря этому проведение тестов возможно прямо в интерфейсе сайтов или приложений.

Еще одно преимущество сервиса для пользователя — дружелюбный интерфейс с выбором светлой или темной темы отображения информации и отсутствие рекламы.

Подробнее о сервисе QMS можно узнать на сайте системы, по адресу info@qms.ru или на официальном сайте «Ростелекома».