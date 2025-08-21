Общество

«Праздник двора» прошёл на улице Завеличенской в Пскове

«Праздник двора» состоялся на улице Завеличенской 26 в Пскове 19 августа. На нём собрались жителей новостроек, среди которых были и жители новых квартир сопровождаемого проживания. Проживающие в них люди с особенностями развития и сопровождающие их сотрудники подготовили разные активности, чтобы ближе познакомиться с соседями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На празднике делали коробки для почтового спама, брелки для ключей и магниты на холодильник, играли в гигантские крестики-нолики, метко бросали домашние тапочки, угадывали предметы быта на ощупь, подбирали ключи к замкам, а также просто общались и веселились под музыку.

Такие праздники в Пскове проводит общественная родительская организация «Я и ТЫ». Первый из них состоялся в 2013 году, когда были открыты первые квартиры сопровождаемого проживания на улице Технической. Планируется, что таких праздников станет ещё больше вместе с появлением новых квартир сопровождаемого проживания.

Напомним, что на недавней встрече Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Андреем Царёвым среди прочих вопросов развития системы сопровождаемого проживания в Псковской области обсудили и открытие в следующем году 5 новых квартир в Пскове для людей с инвалидностью.