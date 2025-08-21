Общество

В Пскове стали известны победители конкурса проектов «Есть идея!»

В Пскове стали известны итоги конкурса проектов «Есть идея!», направленный на поддержку социально значимых инициатив псковской молодёжи. Победителей определили в пяти разных номинациях. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Искренняя забота, творческая энергия и безграничная любовь к Пскову – именно так можно описать все 29 заявок, которые мы увидели в этом году на конкурсе «Есть идея!». Каждая из них заслуживает отдельного внимания, и выбрать лучших было невероятно сложно. Но конкурс есть конкурс и я с радостью объявляю победителей!» - написал он.

Номинация «Вклад в будущее»:

1. Юлия Бакилева – «Будущее ждёт»;

2. Леонид Коваленок «Запуск в будущее».

Номинация «Добровольчество»:

1. Алина Корныльева – «Путь добра»;

2. Владимир Середа – «Спасибо за добро».

Номинация «Помним и гордимся»:

1. Анастасия Колосова – «Память сердца: приобщение юных патриотов к подвигам героев».

2. Валентина Сергиенко «Псков – город воинской славы».

Номинация «Ты не один»:

1. Максим Ермолин – «Новая возможность»;

2. Екатерина Пышная –«Поговорим о…»;

3. Александр Смирнов –«Нетрудный подросток».

Номинация «Удивляй»:

1. Ольга Антонец с выездным молодёжным интенсивом «В курсе»;

2. Евгений Стаханов с фестивалем автозвука.