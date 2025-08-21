Новое насекомое паук-оса появилось в Псковской области

В Пскове заметили насекомое - паука-осу. Насекомое не ядовитое, но укус может вызвать аллергическую реакцию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Псковской области.
Укус паука-осы мало чем отличается от укуса осы, пчелы. По данным ряда источников, на месте укуса возникает острая боль, также может наблюдаться ощущение дискомфорта, зуд, припухлость и покраснение.
В Министерстве предупредили:
В связи с тем, что симптомы при укусе паука могут возникать постепенно, необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием в течение нескольких часов.