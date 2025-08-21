Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 22.08.2025 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн 22.08.2025 12:020 Семья из Голландии обрела новый дом в Пскове 22.08.2025 11:510 Александр Котов: Проблемы образования нужно решать сообща 22.08.2025 11:370 Сервисы рассказали о росте числа вакансий для подростков в нескольких сферах 22.08.2025 11:340 Александр Козловский: Пусть наш флаг всегда развевается в мирном небе
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 17.08.2025 21:403 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 18.08.2025 18:180 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов: Проблемы образования нужно решать сообща

22.08.2025 11:51|ПсковКомментариев: 0

В сферу образования вкладывается значительное количество финансовых средств, однако проблемы все еще остаются. Решать их нужно сообща, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая на августовском областном педагогическом совещании «Стратегические направления развития образования в Псковской области» в актовом зале правительства региона 22 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Спикер парламента отметил тот факт, что значительное количество финансовых средств вкладываться в систему образования: «Строятся новые школы, проводятся ремонты, приобретается оборудование для организации учебного процесса».

«Конечно, не все проблемы решены, но мы знаем, как их решать, и будем стараться. Если работать сообща, мы многие задачи в системе образования можем решить», - подчеркнул Александр Котов. 

Напомним, традиционное для педагогического сообщества мероприятие собрало представителей региональной власти, Псковского областного Собрания депутатов, регионального министерства образования, руководителей общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, педагогов, наставников и молодых специалистов. 

Целью совещания в 2025 году является выработка единых подходов к управлению образованием региона, обсуждение норм правового регулирования качества образования, развитие естественно-математической сферы, внедрение нового школьного курса «Духовно-нравственная культура России» и рассмотрение иных важных аспектов образовательной политики. 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 161 человек
22.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн 22.08.2025, 12:020 Семья из Голландии обрела новый дом в Пскове 22.08.2025, 11:510 Александр Котов: Проблемы образования нужно решать сообща 22.08.2025, 11:370 Сервисы рассказали о росте числа вакансий для подростков в нескольких сферах
22.08.2025, 11:340 Александр Козловский: Пусть наш флаг всегда развевается в мирном небе 22.08.2025, 11:300 Доходы от приватизации к июлю впятеро превысили годовой план 22.08.2025, 11:260 «Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО 22.08.2025, 11:170 В МВД рассказали о способе похищения денег мошенниками при якобы трудоустройстве
22.08.2025, 11:000 «Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн 22.08.2025, 10:520 Выпускник 1974 года ВЛГАФК посетил альма-матер в год её 55-летия 22.08.2025, 10:440 День №1 на «Европе Плюс»: радиостанция отправит 12 слушателей на концерт Крида 22.08.2025, 10:330 Августовское областное педагогическое совещание проходит в Пскове
22.08.2025, 10:230 Насмерть сбившему пешехода на улице Коммунальной псковичу вынесли приговор 22.08.2025, 10:230 Большой концерт-премьера состоится в Доме офицеров Пскова 12 сентября 22.08.2025, 10:130 На острове имени Залита устроили уличный кинопоказ советских мультфильмов 22.08.2025, 09:590 Жилой дом горел в псковской деревне Марковка
22.08.2025, 09:540 Псковичи делятся фотографиями пауков-ос 22.08.2025, 09:460 Расходы на сборы ребенка в школу в Пскове составляют в среднем 13 700 рублей – опрос  22.08.2025, 09:390 Александр Котов: Российский триколор символизирует силу и достоинство великой державы 22.08.2025, 09:340 Кому закон не писан
22.08.2025, 09:150 Работодатели рассказали, какие проблемы зумеров они считают основными 22.08.2025, 09:000 «Деловая Россия» организовала в Пскове круглый стол вузов Югры и Северо-Запада 22.08.2025, 08:400 Аэростаты с российским триколором поднялись в Великих Луках утром 22 августа 22.08.2025, 08:200 Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс
22.08.2025, 08:000 Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне 22.08.2025, 07:300 Юрист рассказала, как отказаться от поручительства по кредиту 22.08.2025, 07:010 День государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа 21.08.2025, 22:000 Болезни даются человеку для осмысления ошибок в жизни, заявил психолог
21.08.2025, 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области 21.08.2025, 21:200 Пять проектов создания комфортной городской среды от Псковской области победили на форуме 21.08.2025, 21:000 Изменений в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет 21.08.2025, 20:400 Урок безопасности провели в детской деревне SOS в Псковском районе
21.08.2025, 20:200 Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 21.08.2025, 20:000 Занятость 1745 псковичей легализовали за 2025 год 21.08.2025, 19:400 73 человека погибли в России за год из-за взрывов бытового газа 21.08.2025, 19:200 В Пскове стали известны победители конкурса проектов «Есть идея!»
21.08.2025, 19:000 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен военному священнику Александру Смирнову 21.08.2025, 18:590 Выставку об оперной судьбе «Бориса Годунова» открыли в «Михайловском». ФОТО 21.08.2025, 18:400 «Праздник двора» прошёл на улице Завеличенской в Пскове 21.08.2025, 18:190 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 22 августа
21.08.2025, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 августа 21.08.2025, 17:570 Фотофакт: Продолжается строительство гостиницы на псковской ТЭЦ 21.08.2025, 17:500 «Сообразим на троих»: Время переговоров, политический забег и цензура в культуре. ВИДЕО 21.08.2025, 17:370 Два недобросовестных подрядчика заявлялись на вывоз тел из великолукской больницы
21.08.2025, 17:330 Женщина на мужской территории 21.08.2025, 17:300 Глава Великих Лук помог собраться в школу шести юным горожанам 21.08.2025, 17:250 С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион 21.08.2025, 17:200 О придуманной Пушкиным пещере и о цензоре, «склонном потворствовать литераторам»: завершён первый день научных чтений в «Михайловском»
21.08.2025, 17:160 День в истории ПЛН. 21 августа 21.08.2025, 17:131 «Гайд-парк»: «Политический забег. ЕДГ-2025». ВИДЕО 21.08.2025, 17:100 Новый автомагазин начал обслуживать жителей Островского района 21.08.2025, 17:080 Верхний слой асфальта на улице Максима Горького в Пскове начнут укладывать 21 августа
21.08.2025, 17:040 «Дом Марины Мнишек» в Пскове выставлен на продажу за рубль 21.08.2025, 17:020 Власти Пскова заказали ремонт трех проездов возле многоквартирных домов 21.08.2025, 16:550 Михаил Ведерников оценил обновленный Пустошкинский центр образования 21.08.2025, 16:450 В Псковской области вскрыли заключение 67 договоров с нарушением антимонопольного законодательства 
21.08.2025, 16:440 Ввоз 953 партий продуктов из-за границы пресекли с начала года в Псковской области 21.08.2025, 16:340 В МВД рассказали о новой схеме мошенничества при оплате ЖКХ 21.08.2025, 16:220 По квотам на целевое обучение в медицинские вузы поступили 142 псковских студента 21.08.2025, 16:210 Обложку на паспорт и картхолдер подарят молодым избирателям в Псковской области
21.08.2025, 16:190 Банки будут проверять клиентов на влияние мошенников при выдаче наличных 21.08.2025, 16:170 Прививочная кампания против гриппа в Псковской области стартует 25 августа 21.08.2025, 16:110 Волонтёры собрали мусор в Корытовском лесопарке 21.08.2025, 15:530 Спрос на образовательные кредиты в Псковской области вырос на 60% в 2025 году
21.08.2025, 15:490 Современное фруктохранилище создал при грантовой поддержке себежский фермер 21.08.2025, 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 21.08.2025, 15:301 В Великих Луках наградили регионального победителя международной акции «Диктант Победы» 21.08.2025, 15:261 Игорь Сопов: Почти четыре тысячи псковичей уже зарегистрировались на ДЭГ
21.08.2025, 15:230 Подъем аэростатов с российским триколором запланирован в Великих Луках утром 22 августа  21.08.2025, 15:210 Россиянам рассказали о возможности получить соцвыплаты до 350 тысяч рублей 21.08.2025, 15:160 Фестиваль «Безопасный город» пройдёт в Пскове в преддверии учебного года 21.08.2025, 15:010 Минпросвещения создаст комиссии по защите чести и достоинства учителей
21.08.2025, 14:481 Роспотребнадзор не советует купаться на трех пляжах в Псковской области 21.08.2025, 14:450 Более 260 нарушений установило псковское УФАС на товарных рынках за полгода 21.08.2025, 14:390 700 человек обойдут псковских избирателей с целью информирования о выборах 21.08.2025, 14:370 Губернатор оценил благоустройство Петровской горы в Себеже
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru