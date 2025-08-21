Общество

Александр Котов: Проблемы образования нужно решать сообща

В сферу образования вкладывается значительное количество финансовых средств, однако проблемы все еще остаются. Решать их нужно сообща, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая на августовском областном педагогическом совещании «Стратегические направления развития образования в Псковской области» в актовом зале правительства региона 22 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Спикер парламента отметил тот факт, что значительное количество финансовых средств вкладываться в систему образования: «Строятся новые школы, проводятся ремонты, приобретается оборудование для организации учебного процесса».

«Конечно, не все проблемы решены, но мы знаем, как их решать, и будем стараться. Если работать сообща, мы многие задачи в системе образования можем решить», - подчеркнул Александр Котов.

Смотрите также Августовское областное педагогическое совещание проходит в Пскове

Напомним, традиционное для педагогического сообщества мероприятие собрало представителей региональной власти, Псковского областного Собрания депутатов, регионального министерства образования, руководителей общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, педагогов, наставников и молодых специалистов.

Целью совещания в 2025 году является выработка единых подходов к управлению образованием региона, обсуждение норм правового регулирования качества образования, развитие естественно-математической сферы, внедрение нового школьного курса «Духовно-нравственная культура России» и рассмотрение иных важных аспектов образовательной политики.