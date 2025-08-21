Общество

Августовское областное педагогическое совещание проходит в Пскове

Августовское областное педагогическое совещание «Стратегические направления развития образования в Псковской области» проходит в актовом зале правительства Псковской области 22 августа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, традиционное для педагогического сообщества мероприятие собрало представителей региональной власти, Псковского областного Собрания депутатов, регионального министерства образования, руководителей общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, педагогов, наставников и молодых специалистов.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В режиме видеосвязи с приветственным словом к присутствующим обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он поблагодарил педагогический и управленческий состав системы образования с новым учебным годом.

«Мы вместе формируем будущее страны. Уверен, что благодаря вашему профессионализму и неравнодушию новый год станет ещё одним шагом вперёд», - сказал министр.

Успехи псковской системы образования отметил губернатор региона Михаил Ведерников, обращаясь с приветственным словом к присутствующим.

Михаил Ведерников начал с того, что в 2024 году в регионе завершили реализацию нацпроекта «Образование». В итоге ввели в эксплуатацию пять школ - в Пскове, Дно, Печорах и две школы в Великих Луках. Создали 147 точек роста, четыре филиала «Кванториума» и четыре IT-клуба, запустили новую программу квалификации учителей.

Также много было сделано для развития цифровой образовательной среды. Следующий этап - обеспечение всех школ сетью Wi-Fi. Кроме того, по словам главы региона, в этом году в школы придут 150 молодых специалистов.

«Стратегия развития образования до 2036 года нацелена на повышение качества образования, достижение амбициозной цели, укрепление позиций российских выпускников, в том числе и на международной арене. Хорошо знаю, как у нас много талантливых учителей, которые искренне любят свою профессию, которая сами готовы профессионально расти. Поэтому уверен, что вместе у нас с вами всё получится», - отметил он

Также педагогов поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Отметим, что целью совещания в 2025 году является выработка единых подходов к управлению образованием региона, обсуждение норм правового регулирования качества образования, развитие естественно-математической сферы, внедрение нового школьного курса «Духовно-нравственная культура России» и рассмотрение иных важных аспектов образовательной политики.