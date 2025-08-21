Общество

800 заражённых хризантем и гвоздик уничтожат в Псковской области

В партиях нидерландских хризантем и колумбийских гвоздик, ввозимых из Латвии, обнаружили живые имаго насекомых, схожих с опасным карантинным объектом. Заражение обнаружили сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции западным калифорнийским цветочным трипсом. Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

В соответствии с законодательством РФ, ввоз 400 гвоздик сорта «Фэнси» и 400 хризантем сорта «Антонов», направлявшихся в Екатеринбург, запретили. По решению собственника цветы будут уничтожены.