Общество

Губернатор Псковской области вручил награды лучшим педагогам

Педагоги Псковской области получили заслуженные награды на августовском педагогическом совете 22 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Медали и грамоты работникам образования торжественно вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Медалью Княгини Ольги» награждена учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» Елена Хромова.

Почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» получила директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Себежская средняя общеобразовательная школа» Раиса Евдокимова.

Еще 10 педагогам глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма правительства Псковской области.

Отметим, что августовское областное педагогическое совещание «Стратегические направления развития образования в Псковской области» состоялось в актовом зале правительства Псковской области. Целью мероприятия в 2025 году была выработка единых подходов к управлению образованием региона, обсуждение норм правового регулирования качества образования, развитие естественно-математической сферы, внедрение нового школьного курса «Духовно-нравственная культура России» и рассмотрение иных важных аспектов образовательной политики.