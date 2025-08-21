Общество

Муниципалитет-побратим в Ленобласти появился у Псковского района

Соглашение об установлении побратимских связей 22 августа подписали глава Псковского района Наталья Федорова и глава Тосненского района Ленинградской области Александр Канцерев. Как рассказала Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте», партнерские взаимоотношения будут способствовать развитию торгово-экономических, научных, культурных, спортивных, образовательных, туристических и других связей между двумя муниципалитетами.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Интересный и, как теперь кажется, неслучайный факт, связанный с историей Псковской и Тосненской земли: наши территории неразрывно связаны с именем святого благоверного князя Александра Невского. Отправляясь на легендарную Невскую битву в 1240 году, дружины князя проходили по реке Тосне – теперь в память об этих событиях в тех местах сооружен мемориальный комплекс "Молитва перед боем". А накануне Ледового побоища в 1242 году путь витязей князя проходил по землям Псковского района – теперь на горе Соколихе величаво стоит символ района – памятник "Александру Невскому с дружиной". Спустя более чем 7 веков после тех событий мы выстраиваем побратимский связи с надеждой на новую позитивную страницу истории наших муниципалитетов», - поделилась Наталья Федорова.

Подписание соглашения проходит в дни празднования 95-летия образования Тосненского района. Вместе с коллегами из других муниципалитетов-побратимов и почетными гостями глава Псковского района познакомилась с экономическим, культурным, туристическим потенциалом района, приняла участие в праздновании Дня государственного флага.

«Пусть подписанное нами соглашение о побратимских связях приносит пользу жителям наших муниципалитетов и служит на благо их развития!» - написала Наталья Федорова.

Глава также отметила, что у Псковского района семь муниципалитетов-побратимов в Республике Беларусь (Полоцкий, Бешенковичский, Шарковщинский, Россонский, Могилевский, Браславский, Верхнедвинский) и два в Российской Федерации: Семеновский муниципальный район Санкт-Петербурга и Тосненский район Ленинградской области.