Заместителем главы администрации Пскова стал Геннадий Иойлев

Бывшего начальника управления образования города Пскова Геннадия Иойлева назначили заместителем главы администрации города Пскова, сообщается на сайте муниципального образования.

Последний рабочий день на должности начальника управления образования у Геннадия Иойлева был 16 февраля. С 17 числа управление возглавляет Максим Алганов.

Геннадий Иойлев сменил на посту замглавы администрации Пскова Алексея Несмашного, который сменил свой род деятельности и переехал в другой регион.

У главы Пскова Бориса Елкина всего пять заместителей, кроме Геннадия Иойлева, это Тамара Винт, Андрей Ульянов, Алексей Саенко и Виталий Сухинский.