Максим Алганов назначен начальником управления образования города Пскова

Начальником управления образования города Пскова назначен Максим Алганов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Он приступил к обязанностям с 17 февраля. Кто будет являться его заместителем, на данный момент неизвестно.

Бывший начальник Геннадий Иойлев ушел с должности с 16 февраля.

По информации Псковской Ленты Новостей, Геннадий Иойлев может перейти на должность заместителя главы города Пскова по социальным вопросам вместо Алексея Несмашного, который покинул свой пост и переезжает в другой регион.